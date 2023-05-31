Байндль уступила в первом круге Ролан Гаррос

Байндль не смогла пробиться в следующий круг турнира 717 #Екатерина Байндл

Источник — Чемпион .

Украинская теннисистка Екатерина Байдль (83) уступила Ольге Данилович (105) из Сербии в первом круге Ролан Гаррос.

Матч длился 1 час и 36 минут и завершились со счетом 6:3, 6:2.

Украинка ни разу не подала навылет, допустила 3 ​​двойные ошибки и использовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Грунт Призовой фонд 19 804 000 евро Первый круг, 30 мая

Ольга Данилович — Екатерина Байдль 6:3, 6:2

Раньше Ястремская уступила Векич, а Свитолина уверенно разобралась с Тревизан. Также турнир уже покинула Ангелина Калинина.

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