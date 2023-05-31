Теннис
Калинина: Моя мечта – поехать домой
Калинина рассказала о намерении посетить Украину Вчера 16:17 658 0 Фото: Getty Images #Ангелина Калинина
Источник – Tribuna.com.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (26) намерена посетить Украину.
Об этом она рассказала после поражения в первом круге Ролан Гаррос.
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«Я хоть и из Новой Каховки, но в Киеве живу уже более 15 лет. Вчера звонила мама и рассказывала о бомбах над головами. Она гуляла с собакой, но начали летать ракеты. Спасибо нашим ПВО. Да, я не могу вернуться домой, у меня нет особой базы, но это ничто.Посмотрите, через что проходят украинцы, находясь там.Мне даже стыдно сравнивать свою ситуацию.Да, я не могу увидеть своей семьи.Спасибо, что они живые и другие люди тоже.
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Моя мечта – уехать домой. Я в прошлом году была там раз, когда уже немного вылечилась. Я приехала в конце сентября в неделю. Снялась с турниров и подумала: «Не могу больше, надо домой». В этом году я также планирую съездить раз в конце года. Очень хочу. Моя база сейчас в Словакии. Ну как база… Нашла корты, нашла тренера по ОФП и тренируюсь», — сказала Калинина.
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