Калинина: Моя мечта – поехать домой

Калинина рассказала о намерении посетить Украину 658 Фото: Getty Images #Ангелина Калинина

Источник – Tribuna.com.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (26) намерена посетить Украину.

Об этом она рассказала после поражения в первом круге Ролан Гаррос.

< blockquote>

«Я хоть и из Новой Каховки, но в Киеве живу уже более 15 лет. Вчера звонила мама и рассказывала о бомбах над головами. Она гуляла с собакой, но начали летать ракеты. Спасибо нашим ПВО. Да, я не могу вернуться домой, у меня нет особой базы, но это ничто.Посмотрите, через что проходят украинцы, находясь там.Мне даже стыдно сравнивать свою ситуацию.Да, я не могу увидеть своей семьи.Спасибо, что они живые и другие люди тоже.

Джоковича не накажут за надпись «Косово – сердце Сербии

Моя мечта – уехать домой. Я в прошлом году была там раз, когда уже немного вылечилась. Я приехала в конце сентября в неделю. Снялась с турниров и подумала: «Не могу больше, надо домой». В этом году я также планирую съездить раз в конце года. Очень хочу. Моя база сейчас в Словакии. Ну как база… Нашла корты, нашла тренера по ОФП и тренируюсь», — сказала Калинина.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!