Калинина объяснила, почему не играет за сборную Украины

Ангелина Калинина рассказала о перспективах дебютировать в составе национальной сборной. 350 Фото — gettyimages #Ангелина Калинина

Источник — btu.org.ua.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не закрыла вопрос со сборной Украины.

Об этом рассказала сама теннисистка.

«Этот вопрос не закрыт. У меня просто не складывалось по здоровью кучу раз.Дело даже не в сборной.Я в прошлом году снялась с 5-6 турниров и даже на US Open пришлось сняться.И это был не первый год, когда такое произошло.

Я не хочу наобещать чего-то, а потом сказать: «Ой, а у меня не получается больше». Я так не делаю. Если я знаю, что я не потяну, то говорю заранее и открыто.

У меня нет никаких конфликтов ни с Федерацией, ни с игроками.Я отлично со всеми общаюсь.Да получается очень много лет.У меня была операция на плече.Я пропустила год.Потом сборная должна была играть, а я была 1000-ю в рейтинге и поехала играть на 25-тысячнике.В прошлом году я снялась с US Open и оправилась только в ноябре.

Я знаю девочек в нашей команде.Это сыгранная, сильная, сформированная сборная, которую попробуй еще обыгрывай.Я действительно считаю, что девушки играют суперслаженно уже много лет. Они разрывают всех. Я уверена, что они пройдут в финальную группу.

У меня очень много планов и амбиций, но все зависит от здоровья. Да, это звучит банально, но это так. Сколько было планов на прошлый год… А в итоге я снялась с трех «Мастерсов» и US Open. Я не уехала в Мексику и в Японию. Мне все везде хочется, но на выходе вот есть, что есть. Это мое тело, мое здоровье», – сказала Калинина.