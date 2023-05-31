Ролан Гаррос. Блинкова обыграла Гарсию и встретится со Свитолиной в третьем круге турнира

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Соболенко отказалась отвечать на вопрос о поддержке лукашенко
Белоруска уклонилась от острых вопросов Сегодня 20:26 193 1 Фото: Getty Images #Арина Соболенко...
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Свитолина сыграет против россиянки в 3-м круге Ролан Гаррос, разгромившейся в финале Старсбурга
Сегодня 17:34 536 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/5193aad312b01983a223d1ba4d63803d.
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Ролан Гаррос. Циципас выиграл 20-й матч на грунтовом «мэйджоре» и в третьем круге сыграет против Шварцмана
2023-05/1685546252_tsitsipas.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина одолела Гантер во втором круге Ролан Гаррос
Свитолина вышла в следующий круг Сегодня 13:57 812 2 Фото — gettyimages #Элина Свитолина...