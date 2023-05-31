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Теннис

Ролан Гаррос. Циципас выиграл 20-й матч на грунтовом «мэйджоре» и в третьем круге сыграет против Шварцмана

2023-05/1685546252_tsitsipas.jpg|—>Ролан Гаррос. Циципас выиграл 20-й матч на грунтовом "мэйджоре" и в третьем круге сыграет против Шварцмана

Источник: btu.org.ua

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