Ролан Гаррос. Циципас выиграл 20-й матч на грунтовом «мэйджоре» и в третьем круге сыграет против Шварцмана

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Свитолина сыграет против россиянки в 3-м круге Ролан Гаррос, разгромившейся в финале Старсбурга
Сегодня 17:34 536 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/5193aad312b01983a223d1ba4d63803d.
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Свитолина одолела Гантер во втором круге Ролан Гаррос
Свитолина вышла в следующий круг Сегодня 13:57 812 2 Фото — gettyimages #Элина Свитолина...
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Калинина объяснила, почему не играет за сборную Украины
Ангелина Калинина рассказала о перспективах дебютировать в составе национальной сборной. Сегодня 12:15 350 0...
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31 мая Свитолина сыграет против Гантер во втором круге Ролан Гаррос
Сегодня 09:12 1454 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/3006bc5ec2466ff9ae1b98ce862b8159.