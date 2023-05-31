Ролан Гаррос. Гауфф и Жабер стартовали с побед, Ван Синьюй впервые выиграла матч в основе турнира

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Джоковича не накажут за надпись «Косово – сердце Сербии»
Джоковича не накажут за надпись "Косово – сердце Сербии" Вчера 14:13 550 0 #Новак...
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Байндль уступила в первом круге Ролан Гаррос
Байндль не смогла пробиться в следующий круг турнира Вчера 14:59 717 1 #Екатерина Байндл...
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Ролан Гаррос. Швёнтек с «баранкой» выиграла свой стартовый матч
2023-05/1685468616_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Калинина: Моя мечта – поехать домой
Калинина рассказала о намерении посетить Украину Вчера 16:17 658 0 Фото: Getty Images #Ангелина...