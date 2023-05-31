Ролан Гаррос. Швёнтек с «баранкой» выиграла свой стартовый матч

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Калинина: Моя мечта – поехать домой
Калинина рассказала о намерении посетить Украину Вчера 16:17 658 0 Фото: Getty Images #Ангелина...
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Ролан Гаррос. Андрееску выиграла первый матч после возвращения, Паолини продлила победную серию
2023-05/1685477692_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко узнала соперницу во втором круге Ролан Гаррос
Сегодня 19:29 766 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/59f61fed235a8300791b13b5ce1a5e32.
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Элина Свитолина: Сейчас я мама
Спортсменка заявила, что не является игроком первой десятки или двадцатки.