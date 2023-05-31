Теннис
Соболенко отказалась отвечать на вопрос о поддержке лукашенко
Белоруска уклонилась от острых вопросов Сегодня 20:26 193 1 Фото: Getty Images #Арина Соболенко
Джерело Tribuna.com.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2) отказалась отвечать на вопрос о поддержке Лукашенко и войне в Украине.
Об этом сообщает Tribuna.com.
Соболенко уклонилась от вопроса о подписанном письме в поддержку Лукашенко в 2020 году, а также отказалась заявить, что она осуждает ракетные обстрелы с территории Беларуси.
Ранее Соболенко рассказала о своем отношении к войне.< /p>
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