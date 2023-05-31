Соболенко отказалась отвечать на вопрос о поддержке лукашенко

Белоруска уклонилась от острых вопросов 193 Фото: Getty Images #Арина Соболенко

Джерело Tribuna.com.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2) отказалась отвечать на вопрос о поддержке Лукашенко и войне в Украине.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Соболенко уклонилась от вопроса о подписанном письме в поддержку Лукашенко в 2020 году, а также отказалась заявить, что она осуждает ракетные обстрелы с территории Беларуси.

Ранее Соболенко рассказала о своем отношении к войне.< /p>

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