Свитолина одолела Гантер во втором круге Ролан Гаррос

Свитолина вышла в следующий круг 812 Фото — gettyimages #Элина Свитолина

Джерело .

Украинская теннисистка Элина Свитолина (192) обыграла австралийку Сторм Гантер (204) во втором круге Ролан Гаррос.

Матч длился 1 час и 52 минуты и завершились со счетом 2:6, 6 :3, 6:1.

Свитолина выполнила семь эйсов, допустила три двойных ошибок и использовала 7 из 16 брейк-пойнтов.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Почва Призовой фонд 19 804 000 евро Второй круг, 31 мая

Элина Свитолина (Украина) — Сторм Гантер (Австралия) 2:6, 6:3, 6:1

Напомним, в первом круге Свитолина разгромила в двух сетах (6:2, 6:2) итальянку Тревизан (26).

В следующем раунде Элина встретится с победительницей пары Каролин Гарсия (5) — Анна Блинкова (56).

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!