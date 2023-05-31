Теннис
Свитолина одолела Гантер во втором круге Ролан Гаррос
Свитолина вышла в следующий круг Сегодня 13:57 812 2 Фото — gettyimages #Элина Свитолина
Джерело .
Украинская теннисистка Элина Свитолина (192) обыграла австралийку Сторм Гантер (204) во втором круге Ролан Гаррос.
Матч длился 1 час и 52 минуты и завершились со счетом 2:6, 6 :3, 6:1.
Свитолина выполнила семь эйсов, допустила три двойных ошибок и использовала 7 из 16 брейк-пойнтов.
Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Почва Призовой фонд 19 804 000 евро Второй круг, 31 мая
Элина Свитолина (Украина) — Сторм Гантер (Австралия) 2:6, 6:3, 6:1
Напомним, в первом круге Свитолина разгромила в двух сетах (6:2, 6:2) итальянку Тревизан (26).
В следующем раунде Элина встретится с победительницей пары Каролин Гарсия (5) — Анна Блинкова (56).
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