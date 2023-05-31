Свитолина сыграет против россиянки в 3-м круге Ролан Гаррос, разгромившейся в финале Старсбурга

536 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/5193aad312b01983a223d1ba4d63803d.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Элина Свитолина (192) сыграет против россиянки Анны Блинковой (56) в третьем круге Grand Slam — Roland Garros.

Матч запланирован на пятницу, 2 июня. Время и корт определятся позже.

В матче второго круга украинка победила Сторм Гантер из Австралии, несмотря на проигранный первый сет (2:6, 6:3, 6:1). Блинкова неожиданно прошла 5 ракетку мира Каролину Гарсия из Франции (4:6, 6:3, 7:5).

Свитолина и Блинкова несколько дней назад встречались в финале на турнире в Страсбурге — украинка уничтожила соперницу в двух сетах — 6:2, 6:3.

Напомним, 1 июня Леся Цуренко (66) в третьем круге сыграет с представительницей США Лорен Дэвис (52).