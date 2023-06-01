Цуренко: Не вижу четкой причины возвращать россиян и белорусов

Украинка прокомментировала возвращение россиян и белорусов на международные соревнования 333 Фото: Getty Images #Леся Цуренко

Россияне и белорусы не должны возвращаться к международным соревнованиям.

Об этом рассказала украинская теннисистка Леся Цуренко (66).

«Я все еще чувствую , что есть много вопросов, как будущие Олимпийские игры в Париже, то есть я не могу понять, что на самом деле изменилось, что год назад так много спортсменов по всему миру были отстранены от спорта, а теперь они возвращаются.

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Я не вижу четкой причины для этого, просто потому, что на самом деле ничего не изменилось. Война все еще продолжается. Если вы приняли это решение год назад, что заставило вас изменить его? По-моему, для этого нет никаких причин», — сказала Цуренко.

Напомним, Цуренко сенсационно победила Крейчикову на старте Ролан Гаррос.

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