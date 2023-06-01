Теннис
Цуренко вышла в 3 круга Ролан Гаррос из-за отказа Девиса
Сегодня 21:13 614 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/60fc5d371a940a2f48e685c7768c08c5.jpg» /> Фото: Getty Images #Леся Цуренко
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Леся Цуренко (66) победила американку Лорен Дэвис (52) во втором круге Ролан Гаррос.
Матч длился 1 час и 1 минуту и завершился досрочно со счетом 6:3, 1:0.
Дэвис почувствовала боль в мышцах живота.
Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Почва Призовой фонд 19 804 000 евро Второй круг, 01 июня
Леся Цуренко (Украина) — Лорен Дэвис (52) 6:3 , 1:0
В 3 круге турнира Цуренко встретится с победительницей пары Бьянка Андрееску (42) — Эмма Наварро (75).
Накануне Свитолина одолела Гантер. Элина узнала свою соперницу в 3 кругу Ролан Гаррос.
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