Элина Свитолина: «После позднего матча Гаэля проспала целых семь часов, что очень неплохо для турнира Большого Шлема»

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— Элина, это была тяжелая битва против Cторм Хантер. Когда вы проиграли первый сет, было ли у вас ощущение, что вы попали в эпицентр шторма? Что вы говорили себе в конце первого сета, чтобы убедиться, что охотник (Hunter — фамилия соперницы Свитолиной переводится как охотник) стал жертвой?

— Что ж, я просто пыталась бороться, пыталась понять, что я не очень хорошо сделала в этом сете, старалась играть немного глубже в корте, чтобы заставлять ее двигаться немного больше.

Так что, знаете, такие мелочи очень помогли мне сосредоточиться на том, что я должна делать, и не думать о том, что я проиграла первый сет. В конце концов, я просто боролась, снова и снова бежала за мячом. Просто старалась перебить еще один мяч на ту сторону. Да, это хорошо сработало. В концовке, я чувствовала себя, мяч и корт намного лучше.

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