Костюк и Русе обыграли россиянок на старте парного Ролан Гаррос

Матч длился 1 час 59 минут 339 #Марта Костюк, #Руссе

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Руссе обыграли тандем россиянок Варвару Грачеву и Анну Блинкову в первом круге Ролан Гаррос.

Матч длился 1 час 59 минуты и завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Почва Призовой фонд 19 804 000 евро Первый круг, 01 июня

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — Варвара Грачева/Анна Блинкова 6:3, 3:6 , 6:2

Раньше Калинина уступила в первом круге парного разряда.

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