Теннис
Международная федерация тенниса не будет наказывать Джоковича за надпись «Косово – сердце Сербии»
Правилами Ролан Гаррос не запрещается политические заявления Сегодня 16:39 399 0 #Новак Джокович
Источник — France 24
Международная федерация тенниса не будет наказывать сербского теннисиста Новака Джоковича (3), который сделал надпись «Косово – сердце Сербии» на камере во время Ролана Гаррос.
Об этом сообщает France 24.
«Правила поведения игроков на соревнованиях Большого шлема регулируются сводом правил, которым руководит соответствующий организатор. В нем нет положений, запрещающих политические. заявления», — сообщила ITF.
Раньше Стаховский оценил политическое заявление Джоковича на Ролан Гаррос.
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