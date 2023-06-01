Монфис снялся с Роланом Гарросом

Гаэль Монфис снялся с турнира из-за травмы 271 Фото — gettyimages #Гаэль Монфис

Источник – Чемпион.

Французский теннисист Гаэль Монфис (394) решил сняться с Ролан Гаррос 2023.

Об этом сообщает Tennis TV.

Причиной такого решения стала травма запястья.

Днем раньше Монфис создал невероятный камбэк в 1-м круге турнира. Во втором раунде Монфис должен был сыграть против 6-го сеяного Хольгера Руне из Дании, который теперь вышел в 3-й раунд без борьбы.

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