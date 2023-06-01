Монфис: У меня частичный разрыв одной из связок левого запястья

Француз рассказал почему снялся с Ролан Гаррос 214 Фото: Getty Images #Ролан Гаррос, #Гаэль Монфис

Источник — LeFigaro.

Французский теннисист Гаэль Монфис (394) решил сняться с Ролан Гаррос из-за повреждений.

Об этом он рассказал порталу LeFigaro.

«У меня частичный разрыв одной из связок левого запястья. На адреналине мне удалось доиграть матч с Баесом, но за ночь ситуация не улучшилась. Сегодня утром я выпил несколько противовоспалительных препаратов, попытался побить по мячу и почувствовал боль.

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Врач не был уверен в диагнозе, поэтому пришлось делать МРТ, ответ его после этого был следующим: «Мы не играем».Чтобы узнать точные сроки восстановления, нужно пройти еще одно обследование. Если это будет несколько недель, то не страшно. Если бы это был полный разрыв связи, то ситуация была бы хуже», — рассказал Монфис.

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