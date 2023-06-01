Расписание. Где сыграют украинские теннисистки на турнирах ATP и WTA 1 июня

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Монфис снялся с Роланом Гарросом
Гаэль Монфис снялся с турнира из-за травмы Сегодня 08:40 271 0 Фото — gettyimages...
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Брешия (W60). Завацкая одержала победу в трёхчасовом матче первого круга
2023-05/1685554597_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Заявление Джоковича на фоне обострения в Косово: объяснение теннисиста и реакция организаторов Ролан Гаррос
2023-05/1685562394_djoko_kosovo.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ролан Гаррос. Таусон справилась с Фернандес, Мухова и Стивенс вышли в третий круг
2023-06/1685569356_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua