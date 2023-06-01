Ролан Гаррос. 94-я ракетка мира Варильяс во втором матче подряд отыгрался со счета 0:2 по сетам, Алькарас и Джокович вышли в третий круг

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Свитолина добыла победу во втором раунде Ролан Гаррос
Украинка выбила австралийку.
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1 июня Цуренко сыграет против американки Дэвис в 3-м круге Ролан Гаррос
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Соболенко отказалась отвечать на вопрос о поддержке лукашенко
Белоруска уклонилась от острых вопросов Сегодня 20:26 193 1 Фото: Getty Images #Арина Соболенко...
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Ролан Гаррос. Блинкова обыграла Гарсию и встретится со Свитолиной в третьем круге турнира
2023-05/1685543034_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua