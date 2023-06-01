Следить

Теннис

Ролан Гаррос. 94-я ракетка мира Варильяс во втором матче подряд отыгрался со счета 0:2 по сетам, Алькарас и Джокович вышли в третий круг

2023-06/1685567525_fxeel-twwai5mje-1.jpeg|—>Ролан Гаррос. 94-я ракетка мира Варильяс во втором матче подряд отыгрался со счета 0:2 по сетам, Алькарас и Джокович вышли в третий круг

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис