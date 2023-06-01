Ролан Гаррос. Таусон справилась с Фернандес, Мухова и Стивенс вышли в третий круг

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Цуренко: Не вижу четкой причины возвращать россиян и белорусов
Украинка прокомментировала возвращение россиян и белорусов на международные соревнования Вчера 17:57 333 1 Фото:...
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Ролан Гаррос. 94-я ракетка мира Варильяс во втором матче подряд отыгрался со счета 0:2 по сетам, Алькарас и Джокович вышли в третий круг
2023-06/1685567525_fxeel-twwai5mje-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина добыла победу во втором раунде Ролан Гаррос
Украинка выбила австралийку.
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1 июня Цуренко сыграет против американки Дэвис в 3-м круге Ролан Гаррос
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