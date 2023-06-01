Свитолина: Было действительно очень тяжело играть с Гантером

Элина Свитолина (192) прокомментировала победу над австралийкой Сторм Гантер (204) во втором круге Ролан Гаррос. 0 Фото — gettyimages #Элина Свитолина

Источник — btu.org.ua.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (192) смогла собраться в матче против австралийки Сторм Гантер (204) во втором круге Ролан Гаррос.

Об этом рассказала сам теннисистка.

«Было действительно очень тяжело играть со Стормом, она вышла на корт и со старта просто забивала повсюду винеры. Она очень хорошо играла. Думаю, я играла не столь уж и плохо, но она была лучшим игроком на корте в первой партии.Мне нужно было заново собраться и попытаться показать свою лучшую игру.Дальше уже было гораздо лучше, второй и третий сеты — это уже был хороший матч от меня.

Гаэль сегодня пришел поболеть за меня, смотрела ли я его матч вчера? Я смотрела, но не вживую. Я орала в своем номере. Если кто-то слышал меня, то это я болела за Гаэля. Это был невероятный матч. На самом деле я и не подозреваю, что он здесь делает, он должен отдыхать. Но я очень благодарна ему, что он пришел меня поддержать, особенно в столь тяжелом матче. Теперь жду его следующий раунд, теперь его очередь выйти в третий круг. Желаю ему всего лучшего.

Мы не знаем другой жизни, кроме тенниса, с 3-4 лет мы занимаемся спортом. Это наше природное состояние. Есть много трудных моментов у меня, у Гаэля, но мы как семья понимаем друг друга, поддерживаем и пытаемся преодолеть эти трудности, чтобы были именно такие моменты, как у меня сегодня, как у него вчера, когда Гаэль всем сердцем боролся. Он отыграл невероятный матч. Надеюсь, что завтра вы поддержите его так же на протяжении всего матча, как и вчера», — сказала Свитолина.