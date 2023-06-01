Тройсдорф. Крутых проведёт второй четвертьфинал в этом году

Больше в Теннис
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Костюк и Русе обыграли россиянок на старте парного Ролан Гаррос
Матч длился 1 час 59 минут Сегодня 19:24 339 0 #Марта Костюк, #Руссе Источник...
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Международная федерация тенниса не будет наказывать Джоковича за надпись «Косово – сердце Сербии»
Правилами Ролан Гаррос не запрещается политические заявления Сегодня 16:39 399 0 #Новак Джокович Источник...
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Элина Свитолина: «После позднего матча Гаэля проспала целых семь часов, что очень неплохо для турнира Большого Шлема»
2023-06/1685627108_svitolina.jpg|—>— Элина, это была тяжелая битва против Cторм Хантер.
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Монфис: У меня частичный разрыв одной из связок левого запястья
Француз рассказал почему снялся с Ролан Гаррос Сегодня 16:20 214 0 Фото: Getty Images...