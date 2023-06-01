Заявление Джоковича на фоне обострения в Косово: объяснение теннисиста и реакция организаторов Ролан Гаррос

Больше в Теннис
-
Ролан Гаррос. Таусон справилась с Фернандес, Мухова и Стивенс вышли в третий круг
2023-06/1685569356_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Цуренко: Не вижу четкой причины возвращать россиян и белорусов
Украинка прокомментировала возвращение россиян и белорусов на международные соревнования Вчера 17:57 333 1 Фото:...
-
Ролан Гаррос. 94-я ракетка мира Варильяс во втором матче подряд отыгрался со счета 0:2 по сетам, Алькарас и Джокович вышли в третий круг
2023-06/1685567525_fxeel-twwai5mje-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Свитолина добыла победу во втором раунде Ролан Гаррос
Украинка выбила австралийку.