2 июня Свитолина сыграет против россиянки Блинковой в третьем круге Ролан Гаррос

566 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/9eace0fc6b8abe13a7f04d9f176fd084.jpg» /> Фото — Jimmie48 #Roland Garros, #Элина Свитолина

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2 июня в одиночном разряде на турнире Grand Slam — Roland Garros сыграет только одна представительница Украины — Элина Свитолина.

Расписание выступления украинок на Roland Garros 2 июня

14:00 (время — ориентировочное). Элина Свитолина (192) — Анна Блинкова (56) — корт Симон Матье, второй запуск.

Следует отметить, что украинка несколько дней назад уверенно разобралась с этой соперницей в финале турнира в Страсбурге.

А во втором круге Roland Garros Свитолина добыла< /strong> волевую победу (2:6, 6:3, 6:1) над австралийкой Сторм Гантер (204).

Напомним, в основной сетке Ролан Гаррос стартовало 6 украинок — кроме Светолиной, третьего круга пробилась только Леся Цуренко (66), которая накануне преодолела американку Лорен Дэвис (52).