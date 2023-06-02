3 июня на Ролан Гаррос Цуренко сыграет против Андрееску

221 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/fe90dbab73b78715bd0f12a4e137890e.jpg» /> #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

В субботу, 3 июня в третьем круге Ролан Гаррос украинка Леся Цуренко сыграет против Бьянки Андрееску.

Расписание выступления украинок на Roland Garros 3 июня

< strong>15:30*. Леся Цуренко (66) — Бьянка Андрееску (42, Канада) — корт Симмон Матье, третий запуск после игры Александрова — Хаддад Мая.

* — время ориентировочный, в зависимости от хода предыдущих матчей.

Цуренко дважды побеждали свою соперницу, и оба раза Андрееску не смогла завершить матч из-за травм.

Элина Свитолина уже пробилась в четвертый круг, победив россиянку Анну Блинкову (2:6, 6:2, 7:5). Соперницей одесситки в следующей игре станет россиянка Дарья Касаткина.