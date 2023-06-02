Киченок и Остапенко переиграли французскую пару на старте Ролан Гаррос

Матч длился 1 час 3 минуты 293 #Людмила Киченок, #Марта Костюк

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко победили француженок Эльзу Жакмо и Леолию Жанжанна старте парного Ролан Гаррос.

Матч длился 1 час 3 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:1.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Почва Призовой фонд 19 804 000 евро Первый круг, 01 июня

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 4) — Эльза Жакмо/Леолия Жанжан (Франция) 6:3, 6:1

Раньше Калинина уступила в первом круге парного разряда, а Костюк и Русе обыграли россиянок.

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