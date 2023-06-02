Ролан Гаррос. Альтмайер за 5,5 часов победил Синнера, отыграв два матчбола, Рууд, Чорич и Димитров сыграют в третьем круге

Больше в Теннис
-
Киченок и Остапенко переиграли французскую пару на старте Ролан Гаррос
Матч длился 1 час 3 минуты Вчера 20:51 293 0 #Людмила Киченок, #Марта Костюк...
-
Ролан Гаррос. Андрееску встретится с Цуренко в третьем круге, Данилович остановила Паолини
2023-06/1685648721_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Цуренко вышла в 3 круга Ролан Гаррос из-за отказа Девиса
Сегодня 21:13 614 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/60fc5d371a940a2f48e685c7768c08c5.
-
Костюк и Русе обыграли россиянок на старте парного Ролан Гаррос
Матч длился 1 час 59 минут Сегодня 19:24 339 0 #Марта Костюк, #Руссе Источник...