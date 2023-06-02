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Теннис

Ролан Гаррос. Альтмайер за 5,5 часов победил Синнера, отыграв два матчбола, Рууд, Чорич и Димитров сыграют в третьем круге

2023-06/1685649368_altmayer.jpeg|—>Ролан Гаррос. Альтмайер за 5,5 часов победил Синнера, отыграв два матчбола, Рууд, Чорич и Димитров сыграют в третьем круге

Источник: btu.org.ua

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