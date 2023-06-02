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Теннис

Ролан Гаррос. Дэй впервые обыграла соперницу из топ-20, Аддад Мая дебютирует в третьем круге «мэйджора»

2023-06/1685633492_rg.jpg|—>Ролан Гаррос. Дэй впервые обыграла соперницу из топ-20, Аддад Мая дебютирует в третьем круге "мэйджора"

Источник: btu.org.ua

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