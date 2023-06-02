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Теннис

Россияне запретили играть на Ролан Гаррос с логотипом компании Татнефть

Кудерматова убрала нашивку российской компании на Ролан Гаррос Вчера 18:54 860 #Кудерметова

Источник — Чемпион.

Российской теннисистке Веронике Кудерметовой (11) запретили выступать на Ролан Гаррос с логотипом компании Татнефть.

Об этом сообщил польский журналист Доминик Сенковски

Кудерметова сыграла в Париже без эмблемы российской Татнефти на форме.

На турнирах в Риме и Штутгарте она выступала с этой нашивкой.

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