Свитолина дожала Блинкову в третьем круге Ролан Гаррос

Свитолина вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 1370 Фото — gettyimages #Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (192) переиграла Анну Блинкову (56) в третьем кругу Ролан Гаррос.

Матч длился 2 часа 16 минут и завершился со счетом 2:6 , 6:2, 7:5.

Свитолина выполнила 5 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и использовала 7 из 12 брейк-пойнтов.

В следующем раунде Элина встретится с Дарьей Касаткиной ( 9).

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Почва Призовой фонд 19 804 000 евро Третий круг, 02 июня

Элина Свитолина (Украина) — Анна Блинкова 2:6, 6:2, 7:5< /p>

Напомним, в первом круге Свитолина разгромила в двух сетах (6:2, 6:2) итальянку Тревизан (26), а во втором одержала волевую победу (2:6, 6: 3, 6:1) над австралийкой Сторм Гантер (204).

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