Свитолина: Родные в Украине привыкли к войне – это ужасно

Украинка рассказала, как ее родные переживают войну 257 #Элина Свитолина

Источник — Большой теннис Украины.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (192) рассказала, как ее родные переживают войну в Украине.

Слова украинки цитирует Большой теннис Украины.

» Я много разговариваю со своими друзьями, со своей семьей в Украине, и это ужасно, но они уже привыкли к этому… Они привыкли к сигналам тревоги… Они привыкли к тому, что как только они что-то слышат, они идут в бомбоубежища… Бессонные ночи. Знаете, это ужасное дело, но они говорят мне, что теперь это часть их жизни, что очень, очень грустно.

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Кроме того, для детей есть много видео… сегодня была девочка, где они просто бегут к бомбоубежищу через дорогу, потому что в полдень несколько ракет пролетело над Киевом. Последние месяцы были очень тяжелыми и по всей Украине. Ракеты были по всей Украине. Да, последние месяцы для украинцев были действительно очень, очень тяжелыми», — сказала Свитолина.

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