Тройсдорф. Крутых не смог выйти в полуфинал турнира

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Россияне запретили играть на Ролан Гаррос с логотипом компании Татнефть
Кудерматова убрала нашивку российской компании на Ролан Гаррос Вчера 18:54 860
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Ролан Гаррос. Дэй впервые обыграла соперницу из топ-20, Аддад Мая дебютирует в третьем круге «мэйджора»
2023-06/1685633492_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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2 июня Свитолина сыграет против россиянки Блинковой в третьем круге Ролан Гаррос
Сегодня 04:30 566 3< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/9eace0fc6b8abe13a7f04d9f176fd084.
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Свитолина получила wild card на турнир WTA 250 в Бирмингеме
Травяной турнир состоится с 19 по 25 июня Вчера 22:38 369 0 Фото: Getty...