Цуренко уничтожила Андрееску в третьем круге Roland Garros

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (66) разгромила канадку Бьянку Андрееску (42) на пути к четвертому кругу Ролан Гаррос (6:1, 6:1).

Матч продолжался 1 час 3 минуты. Цуренко закончила игру без эйса и однажды совершила двойную ошибку, реализовав 6 брейк-пойнтов из 6.

