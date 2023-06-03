#Леся Цуренко Источник — Чемпион. Украинская теннисистка Леся Цуренко (66) разгромила канадку Бьянку Андрееску (42) на пути к четвертому кругу Ролан Гаррос (6:1, 6:1). Матч продолжался 1 час 3 минуты. Цуренко закончила игру без эйса и однажды совершила двойную ошибку, реализовав 6 брейк-пойнтов из 6. Welcome back […]" /> #Леся Цуренко Источник — Чемпион. Украинская теннисистка Леся Цуренко (66) разгромила канадку Бьянку Андрееску (42) на пути к четвертому кругу Ролан Гаррос (6:1, 6:1). Матч продолжался 1 час 3 минуты. Цуренко закончила игру без эйса и однажды совершила двойную ошибку, реализовав 6 брейк-пойнтов из 6. Welcome back […]"> Цуренко уничтожила Андрееску в третьем круге Roland Garros
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Теннис

Цуренко уничтожила Андрееску в третьем круге Roland Garros

Сегодня 20:27 1153 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/baff4df9f364a3dd6f97c84990d9294a.jpg» /> #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (66) разгромила канадку Бьянку Андрееску (42) на пути к четвертому кругу Ролан Гаррос (6:1, 6:1).

Матч продолжался 1 час 3 минуты. Цуренко закончила игру без эйса и однажды совершила двойную ошибку, реализовав 6 брейк-пойнтов из 6.

Соперницей Цуренко в 1/8 финала станет первая ракетка мира Ига Свентек. Матч запланирован на понедельник, 5 июня.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция  Почва  Призовой фонд  19 804 000 евро Третий круг, 3 июня Леся Цуренко (Украина) — Бьянка Андрееску 6:1, 6:1

пробилась в четвертый круг, победив россиянку Блинкову (2:6, 6:2, 7:5).

Источник: champion.com.ua

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