Теннис
Цуренко уничтожила Андрееску в третьем круге Roland Garros
Сегодня 20:27 1153 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/baff4df9f364a3dd6f97c84990d9294a.jpg» /> #Леся Цуренко
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Леся Цуренко (66) разгромила канадку Бьянку Андрееску (42) на пути к четвертому кругу Ролан Гаррос (6:1, 6:1).
Матч продолжался 1 час 3 минуты. Цуренко закончила игру без эйса и однажды совершила двойную ошибку, реализовав 6 брейк-пойнтов из 6.
Welcome back to the #RolandGarros last 16 @LTsurenko 🎉
The world No.66 dispatches Andreescu 6-1, 6-1. #RolandGarros pic.twitter.com/YdW1qqzj7J
— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2023
Соперницей Цуренко в 1/8 финала станет первая ракетка мира Ига Свентек. Матч запланирован на понедельник, 5 июня.
Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Почва Призовой фонд 19 804 000 евро Третий круг, 3 июня Леся Цуренко (Украина) — Бьянка Андрееску 6:1, 6:1
пробилась в четвертый круг, победив россиянку Блинкову (2:6, 6:2, 7:5).