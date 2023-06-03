Киченок и Остапенко уступили во втором круге парного разряда Ролан Гаррос

Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии завершили выступление в парном разряде Ролан Гаррос-2023. 183< /span> Фото — gettyimages #Люди Киченок, #Остапенко Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко уступили французскому дуэту Ализе Корне и Диан Парри во втором круге Ролан Гаррос.

Матч длился 1 час 20 минут. Людмила и Елена 1 раз подали навылет, совершили 6 двойных ошибок и использовали 1 из 2 брейк-пойнтов.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Почва Призовой фонд 19 804 000 евро Второй круг, 03 июня Ализе Корне/Диан Парри (Франция) – Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 4) 7:5, 6:1

Раньше Свитолина дожала Блинкову в третьем круге Ролан Гаррос.

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