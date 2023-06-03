Теннис
Киченок с победы стартовала в миксте на Ролан Гаррос
Украинка вышла во второй круг турнира Вчера 19:28 293 0 Фото — gettyimages #Людмила Киченок
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарник Мэттью Эбден (Австралия) обыграли тандем Йена Сибахара (Япония)/Джексон Витроу (США) в первом круге Ролан Гаррос.
Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, [10:5].
Во втором раунде украинско-австралийская пара сыграет против дуэта Эйша Мухаммад/Ллойд Гласпулл.
Лучшим результатом Киченок на Ролан Гаррос в смешанном парном разряде является 2-й раунд (2019, 2022).
Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Почва Призовой фонд 19 804 000 евро Первый круг, 02 июня
Людмила Киченок (Украина)/Мэттью Эбден (Австралия) — Йена Сибахара (Япония)/Джексон Витроу (США) — 6 :4, 3:6, [10:5]
Раньше Свитолина дожала Блинкову в третьем круге Ролан Гаррос.