Киченок с победы стартовала в миксте на Ролан Гаррос

Украинка вышла во второй круг турнира 293 Фото — gettyimages #Людмила Киченок

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарник Мэттью Эбден (Австралия) обыграли тандем Йена Сибахара (Япония)/Джексон Витроу (США) в первом круге Ролан Гаррос.

Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, [10:5].

Во втором раунде украинско-австралийская пара сыграет против дуэта Эйша Мухаммад/Ллойд Гласпулл.

Лучшим результатом Киченок на Ролан Гаррос в смешанном парном разряде является 2-й раунд (2019, 2022).

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Почва Призовой фонд 19 804 000 евро Первый круг, 02 июня

Людмила Киченок (Украина)/Мэттью Эбден (Австралия) — Йена Сибахара (Япония)/Джексон Витроу (США) — 6 :4, 3:6, [10:5]

Раньше Свитолина дожала Блинкову в третьем круге Ролан Гаррос.