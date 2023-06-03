Костюк вышла в 1/8 финала парного Ролан Гаррос

Марта Костюк достигла третьего круга (1/8 финала) парных соревнований Открытого чемпионата Франции, который продолжается в Париже. 206 Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — Кирстен Флипкенс/Шелби Роджерс (Бельгия/США) – 3:6, 6:4, 6:3

Раньше Свитолина дожала Блинкову в третьем кругу Ролан Гаррос.

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