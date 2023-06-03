Крутых не смог выйти в полуфинал турнира в Германии

Украинец уступил в четвертьфинале 300

Первая «ракетка» Украины Алексей Крутых уступил Сумиту Нагалу (254) из Индии в четвертьфинале турнира серии ATP Challenger Tour в немецком городе Тройсдорф.

Поединок длился 1 час 58 минут и завершился с счетом 1:6, 6:1, 4:6.

Saturn Oil Open — ATP Challenger Tour 75 Тройсдорф, Германия Грунт Призовой фонд €73,000 1/4 финала, 02 июня

Суммит Нагал — Алексей Крутой 6:1 , 1:6, 6:4

Раньше Крутых уступил в квалификации Ролан Гаррос.

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