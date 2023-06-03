Леся Цуренко о победе над Андрееску: «Счастлива, что смогла показать на корте именно то, что хотела»

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Леся Цуренко в матче третьего раунда отдала Бьянке Андрееску лишь по одному гейму в каждом сете.

— Бьянка – очень опасная соперница, она чемпионка турнира Grand Slam, она знает, как играть на таких стадиях, поэтому перед матчем я была очень собрана. У меня был хороший план на игру, так что я максимально придерживалась его и счастлива, что смогла показать на корте именно то, что хотела. Конечно, это очень приятно играть на этом корте, столько зрителей смотрели этот матч, я хочу поблагодарить всех, кто пришел и поддержал меня.

Лучше ли, что я сегодня сыграла только час накануне следующего матча против Иги Швентек? Да, это одно из самых больших испытаний в туре. Она – первая ракетка мира, она специализируется на грунте, недавно мы встречались и это был не очень хороший матч. То есть, он был хороший, но Ига слишком уж хороший игрок. Но я действительно приятно взволнована, что сыграю с ней, это хорошее испытание и отличная возможность улучшить свою игру.

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