37-летнему теннисисту сделают артроскопическую процедуру 294 #Рафаэль Надаль

Источник — Yahoo Sports .

22-кратный чемпион Grand Slam Рафаэль Надаль перенесет операцию на левом бедре.

Об этом сообщает Yahoo! Sports.

37-летнему теннисисту сделают артроскопическую процедуру на подвздошно-поясничной мышце левой ноги.

Сообщалось, что в дальнейшем может закончить профессиональную кар. по итогам сезона-2024.

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