Теннис
Надаль перенесет операцию на левом бедре
37-летнему теннисисту сделают артроскопическую процедуру Сегодня 10:42 294 #Рафаэль Надаль
Источник — Yahoo Sports .
22-кратный чемпион Grand Slam Рафаэль Надаль перенесет операцию на левом бедре.
Об этом сообщает Yahoo! Sports.
37-летнему теннисисту сделают артроскопическую процедуру на подвздошно-поясничной мышце левой ноги.
Сообщалось, что в дальнейшем может закончить профессиональную кар. по итогам сезона-2024.
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