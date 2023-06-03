Одна из главных фавориток Ролан Гаррос снялась с турнира

Больше в Теннис
-
Надаль перенесет операцию на левом бедре
37-летнему теннисисту сделают артроскопическую процедуру Сегодня 10:42 294
-
Расписание. Где сыграют украинские теннисистки на турнирах WTA 3 июня
2023-05/1683921553_tsurenko.jpeg|—>>>> Источник: btu.org.ua
-
Крутых не смог выйти в полуфинал турнира в Германии
Украинец уступил в четвертьфинале Вчера 17:10 300 0< /span> Источник: — Чемпион.
-
Ролан Гаррос. Мертенс одержала победу над третьей ракеткой мира
2023-06/1685713682_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua