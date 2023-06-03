Ролан Гаррос. Этчеверри и Ярри впервые сыграют в четвертом круге «мэйджора», Руне и Рууд продолжают борьбу за титул

Больше в Теннис
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Киченок и Остапенко уступили во втором круге парного разряда Ролан Гаррос
Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии завершили выступление в парном разряде Ролан Гаррос-2023....
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Костюк вышла в 1/8 финала парного Ролан Гаррос
Марта Костюк достигла третьего круга (1/8 финала) парных соревнований Открытого чемпионата Франции, который продолжается...
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Свитолина: С ногой есть небольшая проблема, но я смогла сегодня более-менее восстановиться
Украинка рассказала о повреждениях в матче с блинной Сегодня 09:32 364 0 Фото: Getty...
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Одна из главных фавориток Ролан Гаррос снялась с турнира
2023-06/1685785610_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua