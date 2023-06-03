Ролан Гаррос. Мертенс одержала победу над третьей ракеткой мира

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Крутых не смог выйти в полуфинал турнира в Германии
Украинец уступил в четвертьфинале Вчера 17:10 300 0< /span> Источник: — Чемпион.
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Киченок с победы стартовала в миксте на Ролан Гаррос
Украинка вышла во второй круг турнира Вчера 19:28 293 0 Фото — gettyimages #Людмила...
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Свитолина: Последний гейм был фантастическим
Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Анну Блинкову Вчера 22:26 321 0 Фото —...
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Ролан Гаррос. Варильяс выиграл третий пятисетовик подряд, Алькарас, сыграет против Музетти в четвертом круге
2023-06/1685740415_musetti.jpeg|—> Источник: btu.org.ua