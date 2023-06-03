Ролан Гаррос. Мухова и Стивенс пробились в четвёртый раунд турнира

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Свитолина: Очень мотивирована идти дальше на Ролан Гаррос
Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Анной Блинковой Вчера 23:55 349 0 Фото —...
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Свитолина сыграет против очередной россиянки в 1/8 финала Ролан Гаррос
Вчера 19:50 1366 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/1887f8fe6cb9342132a8962a7a4ecc87.
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3 июня на Ролан Гаррос Цуренко сыграет против Андрееску
Сегодня 20:30 221 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/fe90dbab73b78715bd0f12a4e137890e.
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Свитолина дожала Блинкову в третьем круге Ролан Гаррос
Свитолина вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Сегодня 18:39 1370 0 Фото —...