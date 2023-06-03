Свитолина: Очень мотивирована идти дальше на Ролан Гаррос

Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Анной Блинковой 349 0 Фото — gettyimages #Элина Свитолина

Источник – btu.org.uа.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (192) мотивирована пройти как можно дальше на Ролан Гаррос.

Об этом рассказала сама украинская теннисистка.

«Какие мои ожидания «Я просто пытаюсь играть матч за матчем. Я приехала сюда без ожиданий, возвращаться в тур после рождения ребенка — это действительно очень тяжело. Но я очень мотивирована идти дальше на этом турнире.»

Следующая соперница [Дария Касаткина] — очень сложная.Поэтому главное — это восстановить силы и быть готовой к следующей битве.Это действительно очень, очень особенные моменты здесь, на Ролан Гаррос.Я всегда любила здесь играть, всегда смотрела Ролан Гаррос в детстве в Украине, кажется это был единственный турнир Grand Slam, который у нас показывали. Я очень рада, что у меня есть шанс снова здесь сыграть», — сказала Свитолина. /p>