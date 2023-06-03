Свитолина: Последний гейм был фантастическим

Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Анну Блинкову 321 0 Фото — gettyimages #Элина Свитолина

Источник – btu.org.ua.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (192) не смогла показать свой теннис в первом гейме против россиянки Анны Блинковой (56).

Об этом рассказала сама украинская теннисистка.

< blockquote>

«Первый сет с моей стороны получился не очень удачным, я не очень хорошо передвигалась, не играла в свой лучший теннис. Но мне нужно было продолжать бороться, найти свой хороший теннис. После первого гейма во втором сете я играла лучше и лучше, я действительно пыталась бороться.За таких потрясающих трибун трудно не драться.Я просто пыталась отдать все силы.Время от времени я не чувствовала себя очень хорошо.Но в итоге сыграть хорошо под давлением в конце матча — это был особый момент.Я очень благодарна , что вы вдохновляли меня, это было невероятно.

Последний гейм был фантастическим?О, да, я просто решила оставить все силы на корте.Я подавала на матч на этой половине корта, против ветра, это было немного Но в итоге я была очень счастлива забить этот бэкхенд по линии, я выложилась на 100% на этом ударе, поэтому я очень рада, что смогла взять этот гейм на подаче», — отметила Свитолина.

Раньше Свитолина дожала Блинкову в третьем круге Ролан Гаррос.