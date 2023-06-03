Свитолина: С ногой есть небольшая проблема, но я смогла сегодня более-менее восстановиться

Украинка рассказала о повреждениях в матче с блинной 364 Фото: Getty Images #Элина Свитолина

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (192) брала медицинский таймаут в матче с россиянкой анной блинной (56) из-за проблем с ногой и глазом.

Об этом украинка рассказала после своей победы .

«С ногой есть небольшая проблема. Но я смогла сегодня более-менее восстановиться. Мой физиотерапевт совершила несколько манипуляций, поэтому нога была сегодня в относительно нормальном состоянии.

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«Что касается глаза, то у меня выскочил ячмень, это было очень неприятно. Он опустился вниз глаза, он был прямо на зрачке, так что я его постоянно видела. Было такое чувство, что оно мешало мне видеть. Поэтому мне нужен был врач, чтобы промыть глаз и адаптироваться к этому», — сказала Свитолина.

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