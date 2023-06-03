Свитолина сыграет против очередной россиянки в 1/8 финала Ролан Гаррос

1366 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/1887f8fe6cb9342132a8962a7a4ecc87.jpg» /> #Касаткина, #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Соперницей Элины Светолиной в четвертом круге Grand Slam — Roland Garros станет россиянка, 9 ракетка мира Дарья Касаткина.

Матч состоится в воскресенье, 4 июня. Время и корт определятся позже.

В третьем круге Свитолина в трех сетах победила другую россиянку Анну Блинкову (2:6, 6:2, 7:5). Касаткина за выход в четвертый круг разгромила американку Пейтон Стернс (6:0, 6:1).

У Светолиной тотальное преимущество в очных противостояниях — 6 побед в 6 встречах. В последний раз теннисистки играли в третьем круге US Open-2021. Матч завершился уверенной победой представительницы Украины — 6:4, 6:2.

Напомним, 3 июня Леся Цуренко померяется силами с канадкой Бьянкой Андрееску.