Завацкая вышла в финал турнира ITF в Италии

Украинка сразится за победу на турнире 195 Фото — gettyimages #Катерина Завацкая

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (218) вышла в финал турнира ITF 60 в Италии.

В полуфинале украинка победила аргентинку Хулию Риеру (150). Матч продолжался 1 час и 19 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3.

Заватка второй раз в этом году сыграет в финале: в апреле она уступила в решающем матче на турнире ITF W25 в Санта-Маргерита- ди-пула. В общем, это будет для украинки 15-й финал во время выступлений в ITF-туре.

В финале Катарина сыграет против победительницы матча Анхела Фита Болуда — Юлия Гатовка.

Internazionali Femminili di Brescia — ITF World Tennis Tour Брешиа, Италия Грунт Призовой фонд — $60,000 1/2 финала, 03 июня

Катарина Завацкая — Хулия Риера 6:4, 6:3

Напомним, на пути в полуфинал Завацкая обыграла японку Маи Хонтаму (191).

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