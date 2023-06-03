Теннис
Завацкая вышла в финал турнира ITF в Италии
Украинка сразится за победу на турнире Сегодня 19:10 195 0 Фото — gettyimages #Катерина Завацкая
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (218) вышла в финал турнира ITF 60 в Италии.
В полуфинале украинка победила аргентинку Хулию Риеру (150). Матч продолжался 1 час и 19 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3.
Заватка второй раз в этом году сыграет в финале: в апреле она уступила в решающем матче на турнире ITF W25 в Санта-Маргерита- ди-пула. В общем, это будет для украинки 15-й финал во время выступлений в ITF-туре.
В финале Катарина сыграет против победительницы матча Анхела Фита Болуда — Юлия Гатовка.
Internazionali Femminili di Brescia — ITF World Tennis Tour Брешиа, Италия Грунт Призовой фонд — $60,000 1/2 финала, 03 июня
Катарина Завацкая — Хулия Риера 6:4, 6:3
Напомним, на пути в полуфинал Завацкая обыграла японку Маи Хонтаму (191).
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