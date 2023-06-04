4 июня на Ролан Гаррос Свитолина сыграет с Касаткиной за выход в четвертьфинал

512 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/226556bf8d80078e1683df2fb834a179.jpg» /> #AIBA, #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

4 июня на турнире Grand Slam — Roland Garros Элина Свитолина сразится за выход в четвертьфинал.

Расписание выступления украинок на Roland Garros 4 июня

15:30*. Элина Свитолина (192) — Дарья Касаткина (9, россия) — корт Сюзанн Лэнглен, третий запуск после матча Мухова — Аванесян.

* — время ориентировочное, у зависимости от хода предыдущих матчей.

У Свитолиной тотальное преимущество в очных противостояниях — 6 побед в 6 встречах.

В третьем круге Свитолина победила другую россиянку Анну Блинкову (2:6, 6:2, 7:5), а Касаткина выиграла у американки Пейтон Стернс (6:4, 6:2).