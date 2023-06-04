#Леся Цуренко Источник — Чемпион. В понедельник, 5 июня Украину в женской сетке Ролан Гарос будет представлять Леся Цуренко, которая сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек. Расписание выступления украинок на Roland Garros 5 июня 15:30*. Леся Цуренко (66) — Ига Свентек (1, Польша) — корт Сюзанн Ленглен, […]" /> #Леся Цуренко Источник — Чемпион. В понедельник, 5 июня Украину в женской сетке Ролан Гарос будет представлять Леся Цуренко, которая сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек. Расписание выступления украинок на Roland Garros 5 июня 15:30*. Леся Цуренко (66) — Ига Свентек (1, Польша) — корт Сюзанн Ленглен, […]"> 5 июня Цуренко сыграет против Свентек в четвертом круге Roland Garros
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Теннис

5 июня Цуренко сыграет против Свентек в четвертом круге Roland Garros

Сегодня 21:53 118 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/5baca02e524a432a3f7a61ec035bc4b2.jpg» /> #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

В понедельник, 5 июня Украину в женской сетке Ролан Гарос будет представлять Леся Цуренко, которая сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек.

Расписание выступления украинок на Roland Garros 5 июня

15:30*. Леся Цуренко (66) — Ига Свентек (1, Польша) — корт Сюзанн Ленглен, третий запуск после матча мужского одиночного разряда Рену — Черундоло.

* — время ориентировочное, в зависимости от хода предыдущих матчей.

Соперницы встречались дважды — оба матча завершились победой Свентек.

В третьем круге Леся Цуренко разромила Бьянку Андрееску (6:1 , 6:1 ), а Свентек не отдала ни одного гейма китаянке Синь Ю Ван. (6:0, 6:0).

Напомним, Элина Свитолина после победы над Дарьей Касаткиной (6:4, 7:6(5) сыграет в четвертьфинале  Roland Garros.

Источник: champion.com.ua

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