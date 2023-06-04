5 июня Цуренко сыграет против Свентек в четвертом круге Roland Garros

118 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/5baca02e524a432a3f7a61ec035bc4b2.jpg» /> #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

В понедельник, 5 июня Украину в женской сетке Ролан Гарос будет представлять Леся Цуренко, которая сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек.

Расписание выступления украинок на Roland Garros 5 июня

15:30*. Леся Цуренко (66) — Ига Свентек (1, Польша) — корт Сюзанн Ленглен, третий запуск после матча мужского одиночного разряда Рену — Черундоло.

* — время ориентировочное, в зависимости от хода предыдущих матчей.

Соперницы встречались дважды — оба матча завершились победой Свентек.

В третьем круге Леся Цуренко разромила Бьянку Андрееску (6:1 , 6:1 ), а Свентек не отдала ни одного гейма китаянке Синь Ю Ван. (6:0, 6:0).

Напомним, Элина Свитолина после победы над Дарьей Касаткиной (6:4, 7:6(5) сыграет в четвертьфинале Roland Garros.